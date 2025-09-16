Kömür Beldesi sakinleri, uzun yıllardır maden ve taş ocaklarının neden olduğu tahribatla yaşamaya devam ediyor. Daha önce mermer ocağı faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik açılan davada, Adıyaman İdare Mahkemesi “incelenmeksizin ret” kararını hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Bugün gelinen noktada ise, mermer ocaklarında patlatılan dinamitler birçok su kaynağını kuruttu ve az sayıda kalan kaynak sularında da kirlilik yaratmaya devam ediyor. Başlıca geçim kaynağı tarım olan beldede, yaşanan susuzluk nedeniyle büyük bir tarım krizi yaşanıyor. Bahçedeki ürünlerine su temin edemeyen köy sakinleri, hayatta kalmak için başka yerlere göç etmeye başladı. Yetkililere bir kez daha seslenen köylüler, bölgedeki maden ve taş ocaklarının kapatılmasını talep etti. Köy sakinleri adına açıklamalarda bulunan Gazeteci Hacı Mehmet Gelir, kasabada faaliyet gösteren mermer ocağı işletmelerini hedef göstererek, “Cengiz Holding, bütün su kaynaklarını kendi çıkarı adına kullanmaktadır” dedi.

“Cengiz Holding, doğa Cenneti olan Kömür Kasabası’nı susuz bıraktı”

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin köydeki su sistemine zarar verdiğinin altını çizen Gelir, “Kömür, Adıyaman ilimizin coğrafya olarak yeşillikler içinde bir cennet gibi toplu konut kültürü ile yaşayan bir beldemizdir, ancak ne yazık ki içme suları yok. İçecek suyunun olmamasından dolayı, burada oturan yüzlerce aileler şehre dönmek durumunda kalıyor. Bu suyun olmamasının ana kaynağı ise, Karadeniz Bölgesi’nden gelerek Adıyaman’ı abluka altına alan Cengiz Holding adlı bir firmanın bütün su kaynaklarını kendi çıkarı adına kullanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’da, 57 yıldır su sıkıntısı var”

Siyasi partilerin yaklaşımlarının su sorununa neden olduğunu vurgulayan Gelir, “Adıyaman’da 1968 yılında Süleyman Demirel iktidarının 5 Yıllık Kalkınma Planı kapsamında Koçali Barajı ve Gömükan Barajı projesine yer verilse de bu iki baraj projesi 57 yıldan bu yana gerçekleştirilememiştir. Adıyaman’da yönetime gelen bütün siyasi parti iktidarları kendi çıkarlarını gözetmişlerdir. Cengiz Holding Koçali bölgesine yerleştikten sonra bölgedeki içme suları ve tarımsal sulama suyu maalesef yok olmuştur. Bunun sonucunda ise, köylülerimizin ürünleri yetişmediği gibi içecek suları da tamamen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

“Ülkeyi yabancı kimselere peşkeş çektiklerini görüyoruz”

İktidarı sert bir şekilde eleştiren Gelir, “Yine söylüyorum; siyanürle altın çıkaran Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Türkiye'deki bütün maden ocaklarının harfiyatları doğrudan Samsun'a nakledilerek orada işlenir. Cengiz Holding, Türkiye’nin bütün kaynaklarını yiyen firmalardan biridir. Bu halk neden bundan hesap sormaz, yüz binlerce Adıyamanlı neden haykırmaz? Adıyaman’da “İçecek suyumuz kalmadı, yaşamınız bitti” diyerek haykıran bir toplum göremiyorum. Bir Adıyamanlı olarak söylüyorum; bunlardan hesap sorulmalı. Bu iktidardan hesap sorulmalı, onlar geldi su kalmadı, çiftçilik ve hayvancılık bitti, ekilir biçilir münbit tarlalarımız heba oldu, çocuklarımız okuyamaz oldu, işsizlik aldı başını gidiyor. Biz 12 Eylül öncesini ve üniversite yıllarında Türkiye’nin cennet olduğunu biliriz, vatandaş ve çiftçi mutluydu. İktidar geldi ve maalesef bu ülkeyi yabancı kimselere peşkeş çektiklerini görüyoruz. Kömür beldemiz gerçekten cennet bir beldemiz ve içecek suları gerçekten yok” ifadelerine yer verdi.

Gelir’den köy halkına çağrı: “Biraz duyarlı olun, hak aramayı bilin”

Köy sakinlerine seslenen Gelir, “Biraz duyarlı olun, hak aramayı bilin. Karadenizli ve Egeli bireyler nasıl hakkını arayıp ayağa kalkıyorsa sizler de bir araya gelerek yetkili kurumlara gidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenin. Çocuklar okula giderken yürümek zorunda kalıyor, içecek su bulamıyor. Yoksulluk içinde bir toplum olduk ve vatandaşlar beldeyi terk etmeye başladı” dedi.

“Mermer ocakları köyümüzü bitirdi, kapatılmasını istiyoruz”

Köy sakinlerinden 70 yaşındaki Mehmet Yolun mağdur olduklarını vurgulayarak, “Daha önce buradan akan su ile en az 50 bin dönüm arazi sulanıyordu. 12 ayrı su bendinden oluşan su kaynağımız kurudu. Su kaynağının kurumasının sebebi burada faaliyet gösteren mermer ve taş ocaklarıdır. Birkaç yıldır yoğunluğu fazla olmayan su kaynağımız, bu yıl tamamen kurudu. Kömür demek, Kavi Aşireti demektir; Kömür demek, Avrupa demektir. Bununla da gurur duyuyorduk ancak suyumuz kalmayınca gururumuz da kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle, yetkililerimizin buradaki su kaynaklarına incelemesini ve mermer ocaklarının kapatılmasını istiyoruz. Maden ocakları Adıyaman’ı bitirdi. Gençlerimiz Avrupa’ya göç etti” dedi.

“Köyümüz bir cennetti ama cehenneme çevirdiler”

Daha önce uzun yıllar belediye müdürlüğü yapan köy sakinlerinden Hacı Göktaş ise köylerinde tekrar temiz suya kavuşmak istediklerini dile getirerek, “Su kaynağımız kurumadan önce insanlar farklı yerlerden gelip burada piknik yapıyordu. Ancak beldede faaliyet gösteren 17 mermer ocağı ve açılan sondajlardan dolayı, sularımız hem kurudu hem de bulanık akıyor. Buradaki su kaynağı ile yaklaşık bin dönümlük arazilerimizi sulayabiliyoruz. Başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı ama çözüm bulunmadı. Bu holdingler geldi ve buraya çöktü, ardından sularımız kesildi. Köyde genç kalmadı, teker teker göç ediyorlar. Yetkililere sesleniyoruz; dünyanın en güzel yeri olan kasabamızda mermer ocaklarına son verin, mermer ocaklarını köyümüzden çekin, gelin köyümüzü eski haline çevirelim. Köyümüz bir cennetti ama cehenneme çevirdiler. Çeşme sularımız akmıyor ve suyun olmadığı yerde hayat çok zor” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN (PHA) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PHA