Şeriban ÖZÇAKMAK - AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman’ın Gerger ilçesi ve Kahta’ya bağlı Narince bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

“Gerger Teşkilatı ile Buluşma”

Milletvekili Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı M. Can Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Mahmut Karaman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Subaşı, Adıyaman Gergerliler Derneği Başkanı Yunus Kaya ve teşkilat mensuplarıyla birlikte AK Parti Gerger İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kurt, “Gerger’in samimiyeti ve güçlü teşkilatımızın heyecanıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaymakamlık Ziyareti ve İstişare Toplantısı

Milletvekili Kurt ve beraberindeki heyet, Gerger Kaymakamı Mesut Bolat’ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından ilçedeki mahalle ve köy muhtarları ile kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Gerger’in öncelikli ihtiyaçları, yatırım alanları ve vatandaşların beklentileri ele alındı. Kurt, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda milletimizin taleplerini yerinde dinlemeye, ilçemize yeni hizmetler kazandırmaya azim ve kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Manevi Ziyaret: Hz. Üzeyir Türbesi

Resul Kurt ve beraberindekiler, ilçenin manevi değerlerinden biri olan Hz. Üzeyir Peygamber (A.S.) Türbesini de ziyaret etti. Kurt, “Şehrimizin manevi mirasına sahip çıkıyor, tarihimiz ve kültürümüzle bağımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Kahta’nın Narince Bölgesinde Ziyaretler

Programın devamında Milletvekili Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı F. Bülent Lablann, İl Genel Meclisi Başkanı M. Can Erdoğan, Gergerliler Derneği Başkanı Yunus Kaya ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Kahta ilçesine bağlı Narince bölgesinde temaslarda bulundu.

Heyet, önce bölgede faaliyet gösteren Çelikler Tekstil işletmesini ziyaret etti. İşletme sahibi Murat Çelik ve çalışanlarla görüşen Kurt, “Yerel üreticilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hemşehrilerimizin gayretleri ve girişimcilik ruhu bizlere güç veriyor” dedi.

Ardından Narince’de muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Bölgenin öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda Kurt, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol göstericiliğinde, Kahta’mıza ve Narince’mize hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Hizmet ve Eser Siyasetine Devam”

Resul Kurt, ziyaretlerinin ardından yaptığı genel değerlendirmede, Adıyaman’ın tüm ilçelerinde vatandaşların taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti. Kurt, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla milletimizin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak : PHA