Şeriban ÖZÇAKMAK – Sarıharman Köyü’nde hizmete sunulan Tarım Mükemmeliyet Merkezi’yle birlikte, Adıyaman’da, tarım sektöründe üretimi ve verimliliği artırmak, istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesi hedefleniyor.

Merkez Sarıharman Köyünde 4350 m2 arazi üzerine inşa edilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi; 4 adet 1350 m2’lik soğuk hava deposu, badem işleme tesisi ve makineleri yaş meyve ve sebze işleme tesisi ve makinelerinden oluşuyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile birlikte İpekyolu Kalkınma Ajansının finansal desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işletilmeye başlanan Tarım Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulunarak merkezin mevcut durumu ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Osman Varol hizmete sunulan tarım merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ekonomisinin büyük bir bölümümü tarıma dayanan Adıyaman’da tarım sektöründe üretimi ve verimliliği artırmak, istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesi amacıyla hizmete sunulan merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA