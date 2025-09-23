Şeriban ÖZÇAKMAK – “Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor Projesi” ile 46 adet sera, güneş enerjisi panelleri, basınçlı sulama sistemleri ve modern donanımlarla üretime hazır hale getirilerek 2025 yılı itibarıyla üreticilere teslim edildi.

Adıyaman’ın toplam sebze üretim alanı 43.432 da., bunun 1.656 da.’ında hıyar üretimi yapılmakta. Sera alanı ise 120 da.’a ulaştı.

Proje ile;

Yıl boyu üretim sağlanarak atıl iş gücü değerlendirilecek.

Kuraklık ve artan maliyetler karşısında örtüaltı tarım yöntemleri ile sürdürülebilir üretim desteklenecek. Sebze üretiminde artış hedeflenerek yerel ekonomiye katkı sağlanacak. 2025 yılı içerisinde yine GAP finansmanıyla 30 yeni sera daha Adıyaman’a kazandırılacak.

Bu proje, hem çevre dostu enerji kullanımını hem de modern tarım tekniklerini bir araya getirerek bölge için örnek bir model oluşturuyor.

