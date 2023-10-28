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Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sümerevler Atletizm Pistinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde yapıldı. Düzenlen yarışmalara 62 bayan 85 erkek olmak üzere toplam 147 sporcu katıldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 farklı kategoride yarışmaların düzenlendiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ”Bayram coşkusunu, düzenlediğimiz sportif faaliyetlerle ve sporcularımızın katılımları ile hep birlikte kutladık. Dereceye giren ve müsabakalara katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” dedi.



Kaynak : PHA