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Bölgede 6 Şubat depreminin ardından meydana gelen büyük yıkımla birlikte Adıyaman’da tüm tesislerin bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki profosyonel ve amatör kulüplerimizin antrenman yapmaları için 10.08 2023 tarihinde başlanan Esentepe Futbol Sahası Sentetik Çim Yüzeyinin yenilenmesi ve 4’lü Soyunma odası yapım çalışmaları en kısa süre tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. İlimizde eski günlerde olduğu gibi tüm spor tesislerimizi faal duruma geçilerek spor faaliyetlerini artıracağız” dedi.

Kaynak : PHA