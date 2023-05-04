GSB Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Erkan Bulucu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Amatör Spor Kulüplerinin Başkanları, Antrenörler ve Sporcular katıldı.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkân sağlamak ve amatör spor kulüplerini ayakta tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman il genelinde faaliyet gösteren 111 Spor Kulübüne 2.805.000,00 TL nakdi yardım yapıldı.

Konuşmaların ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, 2.805.000,00 TL’lik çeki 111 amatör spor kulübü temsilcilerine teslim etti.

Kaynak : PHA