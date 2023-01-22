Sabah namazında Ulu Camiinde bir araya gelen TÜGVA üyeleri adına namaz çıkışında İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'ân-ı Kerîm'e yönelik düzenlenen eyleme tepki gösterdiler.

"İslâm barış ve kardeşlik dinidir"

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe," Hak geldi bâtil yıkılıp gitti! Zaten bâtil yıkılmaya mahkûmdur. İsra Suresi 81. Ayet Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslâm'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki; ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celâlin de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki; vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır. Bu gençler Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslâm barış ve kardeşlik dinidir. İslâm hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelâmıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır."dedi.

"Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz"

Yüzyıllardır haçlı zihniyetle yıllar önce savaştıklarını ve yine savaştıklarını belirten Tepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Açıklamanın ardından katılanlar bir süre slogan atarak dağıldılar.

