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Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplere, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında sıkı denetim gerçekleştirildi.

Kentte huzurun sağlanması adına aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı polis ekiplere, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi doğrultusunda 'Huzur ve Güven' gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunanların ise GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.



Kaynak : PHA