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Alınan bilgiye göre olay, Örenli Mahallesi'nde meydana geldi.

Kommagene Krallığının beş büyük antik kentinden birisi olan SİT alanı olarak tescillenen Perre Antik Kent alanı içerisinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası tarla içerisinde çadır kuruldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çadırda kalıyoruz süsü verilerek kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla olay yerine Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri gelerek inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından çadır sökülürken, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ile kaçak kazı sırasında çıkarıldığı tespit edilen bir adet obje ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunan malzemelere el konulurken, kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgede inceleme yapan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ise kaçak kazı yapanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA