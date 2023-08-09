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Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsü Mehmetcan T., ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet, kaldırıma çarparak durdu.

Mehmetcan T.’nin kullandığı 02 HR 977 plakalı motosiklete, kimliği belirlenemeyen AFAD'a ait olduğu iddia edilen 01 AFD 16 plakalı otomobil çarptı.

Adıyaman merkezde bir otomobil, motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü Mehmetcan T. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman'ın merkez mahallelerinden Kayalık'ta Aşık Veysel Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi.

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