Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında "Organ ve Doku Bağışı Haftası" kutlanması dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan polikliniklerdeki stant alanında organ bağışı bilincini arttırmak amacıyla bilgilendirme ve organ bağışı stanttı kuruldu.

Stantta hasta ve hasta yakınları için hazırlanan el kitapçıkları ile broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapılıyor.

9 Kasım’a kadar devam edecek olan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" startında organ bağışı ve organ nakli sayılarının arttırılması hedefleniyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, standı ziyaret ederek bilgi ilgililerden bilgi aldı.

Şirik’e ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Habip Almış, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Organ Bağış Koordinatörü Dr. Nezir Yılmaz ve Organ Nakli Birimi sorumluları da eşlik etti.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kutlanırken tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Türkiye'de böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmakla ve bu alandaki gelişmelerin her geçen gün ivme kazanmaya devam ettiğini belirtmeliyim." diye konuştu.

"İnsanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım"

Türkiye’nin organ nakli alanında yeterli donanıma ve deneyimli doktorlara sahip olduğunu kaydeden Şirik, şöyle konuştu:

Türkiye üst düzey organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip bir ülke konumundadır. Yaşamaya devam etmek için yeni bir organa ihtiyaç duyan insanların yürek burkan hikayelerine şahit olmaktayız. Bu hikayelerdeki kahramanların bazıları mutlu sona ulaşabiliyor. Böyle insanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım, yakınlarımızı bu konuda bilinçlendirelim ve ancak bu sayede ihtiyacımız olduğunda organ bulabileceğimizi unutmayalım. Organ bağışı konusunda empati yapmalıyız, organ bağışına muhtaç olan biz ya da yakınımızdaki biri olabilir. Bu vesileyle, "Organ Bağışı Haftası"nın organ bağışı bekleyen vatandaşlarımıza umut olmasını temenni ediyorum."



Kaynak : PHA