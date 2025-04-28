Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FC 275 plakalı otomobil, Eğriçay Köprüsü üzerinde seyir halindeyken önce A.G. yönetimindeki 02 ABG 444 plakalı otomobile, ardından S.Ç. idaresindeki 02 HY 380 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak takla attı ve karşı şeride doğru uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G. ve S.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ait görüntülerde, çarpışmanın ardından bir aracın takla atarak köprüde karşı şeride doğru savrulduğu, bu sırada olay yerinde ilerleyen başka bir aracın ise büyük bir tehlike atlattığı görülüyor. Aracın sürücüsü, üzerine doğru gelen kazalı araçtan saniyelerle kurtularak çarpışmayı önlemeyi başardı.

Eğriçay Köprüsü'nde Önlem Bekleniyor

Eğriçay Köprüsü uzun süredir bölge halkı tarafından "ölüm köprüsü" olarak adlandırılıyor. Vatandaşlar, yoğun trafik ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle köprüde sık sık kaza yaşandığını belirtiyor. Son yaşanan kaza da, köprüde kalıcı düzenlemelerin gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bölge sakinleri, köprüdeki risklerin azaltılması için yol genişletme, kavşak düzenlemesi, trafik ışıkları ve kamera sistemlerinin kurulması gibi önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.

Eğriçay Köprüsü'nde Son 5 Yılda Yaşanan Önemli Kazalar

2020 Şubat: İki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

2021 Eylül: Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

2022 Mayıs: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

2023 Temmuz: Aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

2024 Aralık: Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

2025 Nisan: Bugün yaşanan kazada 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Son beş yılda yaşanan kazalar, köprünün tehlikeli yapısını ve bölgedeki acil güvenlik ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 02 FC 275 plakalı otomobilin Eğriçay Köprüsü üzerinde önce bir araca ardından bir diğer araca çarptığı, çarpışmanın etkisiyle bir aracın savrularak takla attığı ve karşı şeride geçtiği görülüyor.

Görüntülerde ayrıca:

Takla atan aracın köprü korkuluklarına tehlikeli bir şekilde yaklaşarak durabildiği,

Kazayı kaydeden sürücünün, üzerine doğru gelen araçtan ani fren manevrası ile saniyeler içinde kurtulduğu,

Çarpmanın şiddetinin çok yüksek olduğu ve olayın sürücülere manevra şansı bırakmadığı net şekilde izleniyor.

Bu görüntüler, Eğriçay Köprüsü üzerindeki mevcut güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve kalıcı çözüm ihtiyacını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Kaynak : PHA