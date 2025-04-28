"Minik Kommageneli Kaşifler Atölyesi" adı altında düzenlenen programda öğrenciler, arkeoloji bilimi ve kültürel mirasın korunmasının önemi hakkında bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında minik kaşifler, uzmanlar eşliğinde tarihi alanı keşfederek geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıktı.

Etkinliğe, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile Arkeoloji Bölümü öğrencileri de katıldı. Katılımcılar, öğrencilerle birlikte bölgenin tarihi değerleri üzerine çeşitli eğitimler gerçekleştirdi.

Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere "Fahri Arkeolog Belgesi" takdim edildi. Belgeyle birlikte öğrencilerin kültürel mirasa sahip çıkmaları ve bu alanda bilinçlenmeleri teşvik edildi.

Yetkililer, bu tür çalışmaların, çocukların tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer etkinliklerin farklı okullarda da devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA