Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kent genelindeki okullarda düzenlenen yangın tatbikatları aralıksız sürüyor. Son olarak Mevlana Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta öğrencilere, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, yangına doğru müdahale yöntemleri ve güvenlik önlemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Okullarda Acil Durum Hazırlığı

Tatbikat sırasında sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflardan kontrollü bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale senaryosunu başarıyla uygularken öğrencilere yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı da gösterildi.

Yıl Boyunca Eğitim Seferberliği

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kamu kurumları, özel sektör işletmeleri ve okullarda toplam 108 tatbikat gerçekleştirerek 2 bin 300 kişiye uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.

'Bilinçli Nesiller Yetiştirmek İstiyoruz'

Yangın tatbikatının ardından değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların ve öğretmenlerin olası bir acil durumda bilinçli davranmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Tutdere, 'İtfaiye ekiplerimiz yıl boyunca okullarımızda, kamu kurumlarımızda ve özel sektörde bu eğitimleri sürdürerek farkındalık oluşturuyor. Amacımız, yangın öncesinde bilinçli bireyler yetiştirmek ve olası riskleri en aza indirmektir. Bu vesileyle özveriyle görev yapan itfaiye personelimize, tatbikata destek veren okul yönetimine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE