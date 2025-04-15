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Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların ihbar hattını kullanmaktan çekinmemesi gerektiği ve yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin geleceği için uyuşturucuya hayır diyorsanız, duyarsız kalmayın” çağrısında bulundu.

“Gençlerimizin geleceği için duyarsız kalmayın”

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gençlerin korunmasına yönelik bu tür ihbar hatlarının etkinliğine dikkat çekilerek, halkın duyarlılığı sayesinde operasyonların başarıya ulaştığı ifade edildi.

Vatandaşların desteğiyle yürütülen mücadele kapsamında aktif olarak kullanılan 0501 412 02 02 numaralı WhatsApp hattı, uyuşturucu suçlarına yönelik hızlı müdahale ve bilgi paylaşımını amaçlıyor.

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