Görgü tanıklarının ifadesine göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde, Altınşehir istikametine doğru aşırı hızlı şekilde seyreden iki motosiklet sürücüsü yarışırken, saat 23.30 sıralarında sürücülerden birisi kontrolünü kaybetti. Kayarak refüje çarpan ve başından kaskı çıktığı iddia edilen motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA