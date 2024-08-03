"Adıyaman’da Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü"

Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran’ın Tahran kentinde suikasta uğraması sonrası büyük bir protesto yürüyüşü düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, binlerce Adıyamanlı, Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek üzere yürüdü.

"Heniyye'nin Vasiyeti Yerine Getirildi"

İsmail Heniyye, suikasta uğramadan kısa bir süre önce, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar ve mazlumlar için 3 Ağustos'ta meydanlara inilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı, şehadetinden sonra bir vasiyete dönüştü ve Adıyamanlılar, bu vasiyeti yerine getirmek için bir araya geldi.

"Büyük Yürüyüş"

Adıyamanlı STK'lar tarafından organize edilen eylemde, 3 Ağustos akşamı saat 21.00'da Mimar Sinan Parkı'nda toplanan kalabalık, Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık Hamas ve Heniyye lehine sloganlar atıldı, İsrail'e lanet okundu. Ellerindeki Filistin bayrakları ile Adıyaman çarşı merkezinde yürüyen binlerce kişi, Gazze'de şehit olanlar için dualar ederek eylemi olaysız şekilde sonlandırdı.

Kaynak : PHA