Ragıp Aras yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“4 Ağustos'ta yapılacak olan Kent Konseyi seçimi, Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin yapmış olduğu açıklamadan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar, Adıyaman 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı neticesinde alınmıştır.Ancak, bu gecikme bizim için bir duraklama değil, aksine daha da güçlü bir şekilde ilerleme ve birlik olma çağrısıdır. Adıyaman’ın geleceği için çıktığımız bu yolda, siz kıymetli hemşerilerimin ve STK'larımızın desteği her zamankinden daha önemlidir.Seçim tarihini belirler belirlemez sizlere duyuracağız. Bu süreçte, Adıyaman’ın kalkınması ve kentimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Hep birlikte, daha güçlü ve katılımcı bir Kent Konseyi oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek ve güven için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın aydınlık geleceği için mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yerdi.

Kaynak : PHA