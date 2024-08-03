Başkan Tutdere: "İtiraz Sürecini Başlatacağız"

Adıyaman’da büyük yankı uyandıran Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı, Adıyaman 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararıyla karşılaştı. 4 Ağustos Pazar günü Adıyaman Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurul, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Tutdere: “Karara İtiraz Edeceğiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu karara itiraz edeceklerini ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Başkan Tutdere, "Değerli hemşehrilerim ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri; Kent Konseyi Genel Kurulu'muzun toplanması için gereken tüm hazırlıkları tamamlamıştık. Ancak, bugün itibarıyla Adıyaman 3. İdare Mahkemesi’nin bu sürece ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız," ifadelerini kullandı.

“Aykırılığın Giderileceğine İnanıyoruz”

Başkan Tutdere, mahkemenin kararını doğru bulmadığını ve bu kararın Kent Konseyi Yönetmeliğine açıkça aykırı olduğunu belirtti. Pazartesi günü tüm itiraz ve taleplerini mahkemeye sunacaklarını vurgulayan Tutdere, "Bu aykırılığın ilgili mahkemece de giderileceğine inanıyoruz. Hukuka olan saygımız gereğince bu kararın sonucunu bekleyeceğiz," dedi.

Kent Konseyi’nin Geleceği İçin Mücadele Sürecek

Tutdere, Kent Konseyi’nin çoğulcu ve katılımcı bir yapıda oluşması için tüm çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Mahkeme kararının sonucuna göre yeni bir genel kurul tarihi belirleyip kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti. “Hukuki sürecin sonunda Adıyaman halkının demokratik katılım hakkını koruyacağız,” diyen Tutdere, sivil toplum örgütlerine ve Adıyaman halkına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Kent Konseyi'nin Fonksiyonları ve Görevleri

Kent Konseyleri, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine sivil toplumun katılımını sağlamak, kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan demokratik platformlardır. Görevleri arasında kentin vizyonunu ve stratejik planlarını oluşturmak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, kent kültürünü ve kimliğini korumak ve geliştirmek yer alır. Ayrıca, vatandaşların yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek ve yerel yönetimlerin şeffaflığını sağlamak da Kent Konseyleri'nin önemli görevlerindendir.

Kaynak : PHA