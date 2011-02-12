Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü 18 yaşındaki Yahya Yıldırım yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine giden Yahya Yıldırım yönetimindeki plakasız motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrularak yaralanan kasksız sürücü Yıldırım, vatandaşların çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisine başlanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
MA (HK/AK) (FOTOĞRAFLI)
Muhabir: Adıyaman Haber