135 araç ve sürücü kontrol edildi



Yapılan denetimlerde toplam 135 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara aykırı davranan sürücülere 186 bin 634 TL tutarında idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri tarafından açıklanan bilgilere göre;



42 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.



3 araç trafikten men edildi.



2 sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.



Denetimler sürecek



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, şehir içi trafiği güvenli hale getirmek amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA