Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman’da çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten İzmit Belediyesi, iklim şartlarına uyumlu kıl çadırlardan oluşan çadır kent kurulumunu tamamladı. İzmit Belediyesi, bunun yanı sıra Adıyaman’da kurulacak ve kadınlar ile çocuklara çok kapsamlı bir şekilde hizmet verecek Mor Yerleşke için de çalışmalara devam ediyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte devam eden Mor Yerleşke kurma sürecine Sabancı Vakfı da dahil oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu kapsamda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile birlikte bölgede kurulacak Mor Yerleşke ile ilgili istişarelerde bulundu.

İstişarelerin ardından CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin de eşliğiyle Adıyaman’da kıl çadırlardan oluşan Çadır Yaşam Kenti’nde incelemelerde bulunuldu.