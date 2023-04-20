Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Çelikhan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Çemberlitaş köyü yakınlarında O.T (53) idaresindeki 02 ABH 413 plakalı kamyon ile R.K. (39) yönetimindeki 02 AAV 915 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü R.K., ile minibüste bulunan Z.E., S.E., Ç.Ç., ile F.T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.T. (28), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.T'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA