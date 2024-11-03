Görgü tanıklarının ifadelerine göre, işçi maaş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle zor bir dönem yaşadığını ve bu sebeple kule vince çıkarak tepki göstermek istediğini belirtti. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucunda işçiye maaşının ödeneceği sözü verildi. Bunun üzerine Muhammet E. intihar girişiminden vazgeçerek vinçten indi.

İşçi, vinçten indirilmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa yönlendirildi. Emniyet güçleri, ifadesini almak üzere Muhammet E.’yi polis aracına aldı ve olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay nedeniyle şantiyede kısa süreli panik yaşanırken, işçinin talebinin ardından maaş ödemeleri konusunda şirketle görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak : PHA