Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehtap Binzet, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Berivan Yıldız Tuncay ve beraberindeki Eğitim Hemşiresi Serap Çelik Sönmez ve Açelya Akçakaya Tesadüf tarafından konteyner kentlerde yaşayan kadınlarımıza ve kızlarımıza çok güzel bir eğitim verildiğini söyledi.

Konteynerlerde zor şartlar içerisinde yaşamlarını sürdüren kadınlarımıza ve kızlarımıza her zaman destek olabilmek için bir proje üretiyoruz diyen, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet,"Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolunun erken tanı ve erken tedavi olduğunu unutmamak lazım. Ülkemizde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı koyulması hastalığın vahim sonuçlara yol açmasını engellediği gibi tedaviyi de kolaylaştırıyor. Bizler sadece şehirlerde yaşayan ya da fabrikalarda çalışan kadınlarımız ve kızlarımızın yanı sıra köylerde yaşana yaşayan ve şehre sıklıkla gelemeyen kadınlarımızın ayağına kadar giderek onlara da bu konuda eğitimler veriyoruz. Amacımız, Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliği olarak her yerde toplumun sağlığına dikkat çekiyoruz. Özellikle konteyner kentlerde yaşayan kızlarımız ve kadınlarımızı “Meme Kanseri” konusunda “Erken Tanı Hayat Kurtarır” diyerek bilinçlendirirken hem de anne ve çocuk sağlığı konusunun yanı sıra ağız ve diş sağlığı konularında tüm konteyner kentlerde yaşayan binlerce kadınımıza dönüşümlü olarak 1 ay süresince eğitimler vereceğiz. Düzenlediğimiz eğitimlere kadınlarımızın ve genç kızlarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Umarım faydalı olmuşuzdur"dedi.

K14 ve K15 Konteyner Kentlerinde yaşayan kadınlara sine vizyon ile görsel bir eğitim veren Dr. Berivan Yıldız Tuncay, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Her şey ailede başlıyor. Ailede meme kanseri geçmişi olan, erken adet görme, menopoz, alkol ve sigara alımı, radyasyon, genç doğum yapma gibi faktörler meme kanserine yakalanma oranını arttırmakta. Kadınlar Öncelikle memeyi tanımalı ve memelerde oluşan değişikliklerde erken tanıyı kendi kendilerine yapabilmeleri çok önemlidir. Erken tanı için bir kadın ergenlik dönemine girdiğinden itibaren kız çocuklarına öğretecekleri ilk şey, kendi vücudunu tanımasıdır. Bunun ayıp bir şey olmadığını bugün aldığınız bilgiler doğrultusunda çevrenizde bu konu hakkında bilgisi olmayan bayanlara da ne yapması gerektiğini öğretin. Ayrıca Adıyaman’da hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi KETEM’e her zaman gelebilir kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bizler sizin sağlığınız çalışıyoruz. Sizlerde asla kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin.”

Eğitim Hemşirelerinden ve beraberindeki Eğitim Hemşiresi Serap Çelik Sönmez ve Açelya Akçakaya Tesadüf ise daha sonra model meme üzerinde kadınların kendi kendine nasıl kontrol yapması gerektiğini, belirtilerin nasıl tespit edildiği konusunda uygulamalı eğitimler verdi. Eğitimlerin ardından kadınlara diş fırçası, diş macunu ve kişisel bakım ürünleri dağıtıldı.

K15 ve K14 Konteyner kentlerinde yaşayan 7’den 70’e bütün kadın ve genç kızların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Kaynak : PHA