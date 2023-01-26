Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda 2 haftalık yarıyıl tatilinde 130 okulda ve BİLSEM’de açılan “Kış Okulu” programıyla öğrenciler eğitim almaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, kış okullarında en çok talep gören Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. İlkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilere yarıyıl tatili boyunca eğitim imkânı sunan kış okullarından Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'ne ziyarette bulunan Aşcı, 311 öğrencinin okulda 14 gün boyunca ders alacağını belirtti. Sanat merkezinde 14 atölye bulunduğunun altını çizen Aşcı, 16 öğretmenin eğitim verdiğini de sözlerine ekledi.

Atölyeleri tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Aşcı, "Bakanlığımız yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de kış okullarını açmaya karar verdi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları çerçevesinde açılan kış okullarında öğrenciler; konuları pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma fırsatı bulurken, Bilim ve Sanat Merkezlerinde açılan atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyorlar. İlimizde 130 okulumuzda ve Bilim Sanat Merkezi'mizde 210 öğretmen tarafından yaklaşık 6000 öğrencimize matematik ve İngilizce başta olmak üzere kurslar verilmektedir. Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini aktif kullanımını içeren etkinliklerle bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için yarıyıl tatilinde özveriyle çalışmalarına devam eden idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BİLSEM kış okullarında; akıl oyunları, girişimcilik, diksiyon, drama, yabancı dil, matematik, müzik, astronomi, fotoğrafçılık, yapay zekâ, havacılık ve uzay, robotik, görsel sanatlar ve origami derslerin verildiğini aktaran Aşcı, ücretsiz kursların 5 Şubat’a kadar devam edecek.