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İl Özel İdaresinin kırsal kesime yönelik yatırım ve hizmetlerin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Özel İdarenin il genelinde yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artıran İl Özel İdaresinin, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmana yönelik değerlendirme ele alındı.



Kaynak : PHA