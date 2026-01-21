Sarı Sayfalar'da yapılan aramada 'Adıyaman Kiralık Daire' başlığı altında 481 ilan yer aldı. Bu sayı, kentteki kiralık daire piyasasında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu ortaya koydu.

Merkezde Kiralık Daire Yoğunluğu

Kent merkezinde özellikle Atatürk Bulvarı başta olmak üzere işlek caddelerde, yerinde dönüşüm projeleri tamamlanmamış olmasına rağmen çok sayıda dairenin kiraya verilmeyi beklediği gözlemlendi. Benzer durumun Adıyaman'ın farklı bölgelerinde de görüldüğü belirtildi.

İlanlara Yansımayan Daireler de Bulunuyor

Mevcut ilanlara ek olarak, henüz ilan platformlarına yansımamış çok sayıda kiralık dairenin bulunduğu ifade edildi.

Kira Beklentileri Etkilenebilir

Uzmanlar, kentte oluşan kiralık daire arzındaki artışın, mülk sahiplerinin kira beklentileri üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor. Adıyaman'da kiralık daire sayısındaki artışın, konut piyasasında önemli bir gelişme olarak öne çıktığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE