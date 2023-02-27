Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından düzenlediği yardım kampanyalarıyla İzmit ve deprem bölgesi arasında dayanışma köprüsü kuran İzmit Belediyesi, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman için çalışmaların hızlı bir şekilde başladığı Çadırkentin kurulumu tamamlandı.

İklim şartlarına uyum sağlayan ve insan yaşamına birçok kolaylık getiren kıl çadırlardan oluşan çadırkent için talebin fazla olduğunu belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “Adıyaman’da kurulumunu yaptığımız Kapsamlı Yaşam Alanı ve Çadırkentimizin alt yapısıyla birlikte kurulumu tamamlandı. Bölgenin iklimine uygunluğu ve çadırlarımızın özellikli olması nedeniyle yoğun talep görüyor. Bizim de beklemediğimiz yoğunlukta talepler oldu. Biz de amacına bu kadar uygun iş yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.