Adıyaman AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve komisyon üyelerinin katıldığı organizasyonda gençler hünerlerini sergilediler.

Sınavın açılış seremonisinde konuşan İl Müdürü Fikret Keleş "Adıyaman 6 Şubat sürecinin etkilerini en aza indirmek için var gücü ile çabalıyor. Bizler bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparken bu yaraların sarılması için ev sahipliği yapmaya çalıştık. Bu tür spor organizasyonlarına bu süreçten sonra daha çok ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.Federasyon Başkanımız olmak üzere tüm Kick Boks camiasına bu organizasyona katılımlarından ötürü teşekkür ediyor, Kuşak Dan Sınavına katılan tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı" Kick Boks ve sporun yaşı yok. Bugün burada Dan Sınavına girecek tüm yaştaki katılımcılarımız için söyleyeceğim ilk söz Kick Boks'ta bugün aldığınız Dan sizler için bir başlangıç olsun. Hep daha ileriye taşımaya çalışın. Bugün Adıyaman dayız. Adıyaman misafirperverliği, sıcakkanlı insanı ile bizi en güzel şekilde ağırlıyor. Bu vesile ile ev sahipliğinden ötürü İl Müdürümüze ve İl Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyor, DAN Sınavına katılan tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman’da yapılan Kick Boks DAN sınavına katılan tüm sporcuları tebrik eden Ak Parti Milletvekili Mustafa Alkayiş;”İlimizde deprem sonrası hayatın yeniden eski günlerine dönmesine katkı sağlayacak organizasyonlar yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapması hepimizi mutlu ediyor. Bugün 17 ilden 220 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen sınavda başarı elde etmek için ter döken tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Umarım sınavı geçen sporcularımız gelecekte yeni başarılar imza atarak kendilerini geliştirmeye devam edecektir. Başta Federasyon Başkanımız olmak üzere bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Organizasyon sonrasında Adıyaman Ak Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve komisyon üyeleri hep birlikte sporcular hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.



Kaynak : PHA