

Toplantıda, Adıyaman'ın kültürel kimliğini yansıtacak, tarihine ışık tutacak ve kent belleğini güçlendirecek Kent Müzesi ve Kent Arşivi Projesinin hayata geçirilmesine yönelik planlama ve hazırlık süreçleri ele alındı. Önümüzdeki süreçte komisyonun genişletilerek, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile Adıyaman'a gönül veren vatandaşların da sürece dahil edilmesi planlanıyor.

Valiliğe bağlı İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje ile Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirası kayıt altına alınarak korunacak, kent hafızası güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılacak.

'Kent Müzesi ve Kent Arşivi Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Osman Varol, şu ifadeleri kullandı: '6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ımızda yaraları sarmak ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Bu süreçte yalnızca binaları değil, kentimizin hafızasını, kültürünü ve ortak değerlerini de yeniden inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Binlerce yıla uzanan zengin tarihi ve kültürel çeşitliliği bir arada yaşatacak Kent Müzesi ve Kent Arşivi Projesi, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü olacaktır. Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek bu proje, ilimizi ziyaret eden misafirlerin Adıyaman'ı daha yakından tanımasına da önemli katkılar sunacaktır. Bu önemli proje kapsamında oluşturulan komisyonumuz ile ilk adımı atmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.

Kaynak : PERRE