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Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerde Adıyaman- Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Kömür Beldesi yol kavşağında Mehmet Y., idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil ile Mehmet Ç., idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Y., Mehmet Ç., ile araçlarda bulunan Ramazan Ç., ve Abuzer Ulu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye erleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Yaralılar, hazırda bekletilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavileri sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA