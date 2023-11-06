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Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Pirin Köprüsü yakınlarında sürücüleri tespit edilemeyen 44 LN 823 plakalı demir yüklü kamyonet ile 02 AAU 161 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Doğan Pulat (28) ve Murat Küçükkaya'yı (29) görenlerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçta sıkışan Pulat ve Küçükkaya, sıkıştıkları yerden çıkartılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA