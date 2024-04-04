AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman’da uygulanacak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile işverenlere, işe alacakları işsiz kadınların mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı verildiğini ve işverenlerin ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşacaklarını ve doğru işçi bulma olanağı elde edeceklerini açıkladı.

Kurt, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi için Adıyaman’da 200 kişilik kontenjana ek olarak 200 kişilik ilave kontenjan açılacağı, İŞKUR’a kayıtlı olan işe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak ve 18-35 yaş arası kadınlar programdan yararlanabileceklerini duyurdu.

Milletvekili Kurt, İstihdam edilen her kadın çalışan için işverenlere, 25 bin TL’ye kadar ücret, prim ve vergi desteği verildiğini ayrıca 0-66 ay aralığında çocuğu olan kadın katılıcımlar için aylık 3 bin TL çocuk bakım desteği verileceği duyuruldu.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinin süresi en fazla 3 ay olarak uygulanacağını belirten Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinden yararlanmak için işverenin şu şartlara sahip olması gerekmektedir. En az iki sigortalı çalışana sahip olmak ve iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir

İŞKUR’a kayıtlı olmak, destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek."

Kaynak : PHA