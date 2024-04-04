Müze koleksiyonundaki İttir Kaktır da 2021 yılında ‘En İyi Yeni Motor Yat’ dalında birinci olmuştu. İngiltere’deki törene atılarak ödülü alan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, “Gonca’nın böyle prestijli bir yarışmaya katılması ve ödül alması bizler için büyük gurur. Oylamaya katılan tüm deniz tutkunlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, Türk denizciliğine katkısını bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı. Müze koleksiyonunda bulunan Gonca Buharlı Gemisi, İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin düzenlediği yarışmadan ödülle döndü. 30.5 metre üzeri motorlu gemiler arasında yarışan ve bu kategorideki üç gemiden biri olan Gonca, birinci seçildi. 2007 yılından beri düzenlenen Classic Boat Awards, asırlık geleneksel gemilerden restore edilenlere, yelkenlilerden motorlu gezinti teknelerine kadar mavi sularda özgürce yol alan deniz araçlarını bir araya getiriyor. 6 kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri halk oylamasıyla seçiliyor. Gonca’nın ödülünü, 3 Nisan’da İngiltere’de düzenlenen törende Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu aldı. Sofuoğlu, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Gonca’nın böyle prestijli bir yarışmaya katılması ve ödül alması bizler için büyük gurur. Bu gururu ikinci kez yaşamak da ayrı bir mutluluk. Müzemiz gemi filosunda yer alan İttir Kaktır da 2021 yılında ‘En İyi Yeni Motor Yat’ dalında birinci seçilmişti. Oylamaya katılan, Gonca’ya oy veren tüm deniz tutkunlarına teşekkür ediyoruz” dedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Donanması tarafından mayın yerleştirme gemisine dönüştürülen ve bu amaçla kullanılan Gonca’nın menşei halen gizemini koruyor. Geminin içindeki bazı izler, Kuzey Avrupa’da bir tersanede yapıldığını düşündürüyor. Gemi makinesinin üzerindeki damgalar, motorunun İngiltere’de yapıldığını gösteriyor. Türk denizcilik tarihi uzmanları, Osmanlı kaynaklarına dayanarak, Gonca’nın Selanik Limanı’nda bir destek gemisi olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

Çanakkale Savaşı’ndan sonra Gölcük yakınlarındaki Askeri Deniz Üssü’nde Gonca Körfezi’ne çekilen ve şu anki ismini alan Gonca, 1989 yılına kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından nakil gemisi olarak kullanıldı. Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından imha edilmekten kurtarılan Gonca’nın restorasyonu İstanbul’da, Tuzla’da 1993 yılında yapıldı ve gemi 1997 yılında lüks bir yat olarak denize indirildi. 32 metre boyundaki geminin eni 6, derinliği ise 3.25 metre. Müzede sergilenen Gonca Buharlı Gemisi, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Boğazı savunmasında “Selanik Mayın Gemisi” olarak büyük katkılar sağladı. Gonca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Büyük Bir Deniz Zaferinin Kahramanları” isimli panelde de zafere katkılarından ötürü Onur Plaketi’ne layık görülmüştü. Yarışmada ödül kazanan tekneler, Classic Boat dergisinin mayıs sayısında da duyurulacak.

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 16 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hâlihazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müze, salı-cuma 09.30 – 17.00, cumartesi-pazar 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kaynak : PHA