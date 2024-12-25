Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K'ye ait Alitaşı Mahallesi'ndeki işyeri ve evinde yapılan aramada 28 şişe 31.510 ml kaçak alkol, 347 paket bandrolsüz sigara, 5 paket bandrolsüz puro, 8 elektronik sigara, 28 adet elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara fişek ele geçirildi. Baskında ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA