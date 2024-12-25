Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 7 bin 100 captagon hap ve 3 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak salı verildi.

Kaynak : PHA

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