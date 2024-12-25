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Operasyonlarda meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 7 bin 100 captagon hap ve 3 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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