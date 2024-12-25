Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 7 bin 100 captagon hap ve 3 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak salı verildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss