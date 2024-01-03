Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Yeni Besni Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan, Veysel Erdoğan’a ait halı ve çeyiz eşyalarının satıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki alevler kısa sürede büyüdü ve büyüdü ve bütün dükkanı sardı. Alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA