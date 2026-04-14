Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Kalite Yönetimi ve Sistemleri Eğitimi' hayata geçirildi. Proje ile hizmet kalitesinin artırılması, süreçlerin daha etkin ve ölçülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu arasında imzalanan protokol ile kurum faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerle çalışanların kalite yönetimi, süreç analizi, kalite kontrol teknikleri ve sürekli iyileştirme alanlarında bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Programın toplam 5 gün süreceği, bunun 4 gününün eğitim, 1 gününün ise atölye çalışması şeklinde planlandığı bildirildi.

Eğitim süreciyle birlikte personelin yalnızca mevcut sorunlara çözüm üreten değil, aynı zamanda sorunların nedenlerini analiz edebilen ve önleyici yaklaşımlar geliştirebilen bir bakış açısı kazanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Protokolün, kurumda kalite bilincinin yaygınlaştırılmasına, hizmet süreçlerinde verimliliğin artırılmasına ve daha şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışının güçlendirilmesine katkı sunacağı belirtildi.

