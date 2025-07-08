Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, il genelinde kırsal bölgelerde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları, altyapı ve üstyapı projeleri, mevcut yatırımların geldiği aşama ile devam eden projeler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar ve planlamalar da masaya yatırıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi’nin, kırsal kesime yönelik hizmetlerini vatandaş odaklı ve ihtiyaç öncelikli bir anlayışla sürdürdüğünü belirten Vali Dr. Osman Varol, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Toplantı sonunda, hizmetlerin etkinliğini artırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı.

Kaynak : PHA