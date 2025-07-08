Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin mevcut uygulamalar ile bundan sonraki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi, barınması ve sahiplendirilmesine yönelik alınacak önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Varol, sokakların hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli hale getirilmesi amacıyla tüm paydaş kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyonun artırılacağı belirtildi.

Kaynak : PHA