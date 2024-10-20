Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi’nde kontrolsüz kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 DK 378 plakalı otomobil ile 02 AED 649 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olayın ardından trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kaynak : PHA