Araçta bulunan Mahbube Vural (39), Mikail Bakır (47) ve Elif Vural (12) ağır yaralanırken, Mustafa Vural (49) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazanın bir düğün konvoyunda meydana geldiği bildirilirken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili sorusturma sürdürülüyor

Kaynak : PHA