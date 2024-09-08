Alınan bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, kavgada yaralanan bir kişi sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA