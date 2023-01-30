Alınan bilgiye göre bıçaklı kavga; öğleden sonra saat 14:00 sıralarında Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı.Nedeninin bilinmediği tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.P. ve F.E., ismili 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 şüpheli gözaltında

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.P. ve F.E., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.