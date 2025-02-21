Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında, kimilerine göre üç, kimilerine göre yedi gün boyunca tutulan Hızır Orucu’nun ardından, paylaşım ve dayanışmanın sembolü olan Hızır Lokması hak lokması niyetiyle dağıtıldı. Etkinlikte, Hızır’ın himmeti ve bereketinin üzerlerine olması için dualar edilirken, tüm canların hanesine bolluk ve esenlik dilekleriyle lokmalar yenildi.

Bütün İnanç Temsilcileri ve Protokol Katıldı

Hızır ayı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe farklı inanç gruplarından katılımcılar ve protokol üyeleri de iştirak ederek, bu kadim inancın birlik ve kardeşlik mesajına ortak oldu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Hızır ayının, mazlumun yanında olan, dara düşene yetişen, lokmasını paylaşan ve dayanışmayı esas alan bir anlayışa dayandığı vurgulandı. Programda bir araya gelen katılımcılar, ortak sofrada lokmalarını paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Hızır Yoldaşımız, Lokmalarımız Bereketli Olsun”

Düzenlenen Hızır Cemi’nde edilen dualarla, Hızır’ın herkesin yardımcısı olması ve cemlerin daim olması temennileri dile getirildi. Katılımcılar, muhabbet içinde gerçekleşen cem erkânında Hızır’a niyaz ederek, paylaşmanın ve bir arada olmanın önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PHA