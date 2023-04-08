Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman'da yağmalama ve hırsızlıklara karşı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yaptıkları uygulamada 4 evden hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı ve 1 araçtan hırsızlık olmak üzere 10 hırsızlık olayında 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan 20 şüphelinden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA