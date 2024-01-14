6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor.

Depremden etkilenen ve hasar meydana gelen binaların yıkım kararı sonrası farklı mahallelerde bulunan binalar iş makinalarıyla kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında hasarlı ve acil yıkılma kararı bulunan binalar iş makinaları ile kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilirken çevrede bulunan vatandaşlar ise yıkımları cep telefonları ise saniye saniye kayıt altına alıyor. Gerçekleştirilen yıkımlar saniye saniye görüntülenirken vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor.



Kaynak : PHA