Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen yakalama çalışması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından 4 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 1 metal arama detektörü, 29 tarihi eser malzeme ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA